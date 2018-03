Les objets d’art précieux exposés par la Fondation nationale des musées lors de l'événement «Le Maroc à Abou Dhabi», dont la cérémonie d’ouverture officielle a été présidée, mardi dans la capitale émiratie, par S.A.R. le prince Moulay Rachid, reflètent l’authenticité et l’aspect séculaire du patrimoine marocain et des arts ancrés dans l’histoire dont regorge le Royaume, a souligné le président de la Fondation, Mehdi Qotbi.



Dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture de cette manifestation culturelle d’envergure qui se tient sous le thème «Le Maroc vous ouvre ses portes», M. Qotbi a indiqué que l’exposition, organisée par la Fondation, dans le cadre des activités de cet événement, sous le signe «Le Maroc entre hier et aujourd’hui», comprend différentes antiquités qui sont exposées pour la première fois hors du Royaume.