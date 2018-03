"Le Maroc à Abou Dhabi": Les objets d'art précieux exposés reflètent l'authenticité du patrimoine du Royaume (Mehdi Qotbi)

Dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture de cette manifestation culturelle d’envergure qui se tient sous le thème "Le Maroc vous ouvre ses portes", M. Qotbi a indiqué que l’exposition, organisée par la Fondation, dans le cadre des activités de cet évènement, sous le signe "Le Maroc entre hier et aujourd’hui", comprend différentes antiquités qui sont exposées pour la première fois hors du Royaume.



Ces objets d'art renvoient à différentes périodes de l’histoire du Maroc, allant de la préhistoire, en passant par les époques préislamique et islamique, jusqu’à des oeuvres de peintres contemporains, a expliqué le président de la Fondation nationale des Musées.



Organisée sous l'égide du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, cette grande manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu’au 19 mars courant, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations distinguées et de longue date entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis couvrant les domaines politique, économique, médiatique, touristique et culturelle.