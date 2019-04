Le Marathon de Santiago du Chili endeuillé par le décès d'un coureur des suites d'un arrêt cardiaque

Le directeur médical de la course, César Kalazich, a regretté le décès du participant alors qu'il courait et a assuré que toutes les mesures d'attention étaient mises en place.



"Depuis que l'incident a été signalé, nous avons activé les protocoles d'urgence préparés pour cet événement et l'athlète a été soigné par l'équipe médicale de l'hôpital des travailleurs d'ACHS, présente au marathon de Santiago", a déclaré M. Kalazich.



Les organisateurs de la course ont souligné que "toutes les actions de réanimation et les protocoles médicaux ont été exécutés alors que le coureur a été transféré à la clinique Santa María", près de la zone où il a souffert d'un malaise.



Le Kenyan Jacob Kibet Chulyo a remporté l'édition 2019 du Marathon de Santiago en parcourant les 42 km de courses à travers les rues de la capitale chilienne en 2h13m15s alors que sa compatriote Gladys Jepkemoi a gagné chez les femmes avec un chrono de 2 heures et 36 minutes.



Le Marathon de Santiago est une course de marathon se déroulant tous les ans, en avril, dans les rues de la capitale chilienne.



Créée en 2007, l'épreuve fait partie depuis 2015 du circuit international des IAAF Road Race Label Events, dans la catégorie "Labels de bronze".