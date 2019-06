Le MMVI de Rabat accueille en 2020 une exposition exceptionnelle sur Eugène Delacroix

Cette exposition, la première du genre dans le monde arabe et en Afrique, sera conçue spécialement pour le Maroc, pays où ce peintre de génie a séjourné pendant plusieurs mois en 1832 et qui est resté pour lui une source d’inspiration durant toute sa vie.



L’idée de cette exposition est de présenter à la fois des peintures de Delacroix mais aussi des objets marocains ramenés par le peintre en France et «montrer ce Maroc tant rêvé», selon le président du prestigieux Musée parisien.



«Les images du Maroc ont habité Delacroix», a-t-il ajouté à l’issue de la cérémonie de signature, qui s’est tenue en présence de la Directrice du Musée national Eugène Delacroix, Mme Claire Bessède.