Le Luxembourg veut intensifier sa coopération avec le Maroc (Etienne Schneider)

Le Luxembourg désire intensifier sa coopération avec le Maroc et renforcer davantage les liens de collaboration qui se sont tissés entre les deux pays, a affirmé, mardi à Casablanca, le Vice-Premier ministre luxembourgeois et ministre de l’Économie Etienne Schneider.



"Beaucoup de liens se sont tissés et plusieurs collaborations ont été mises en place entre le Maroc et le Luxembourg", a indiqué M. Schneider à l'ouverture du forum économique "Maroc-Luxembourg: partenaires stratégiques pour réussir en Afrique et en Europe", relevant que le but de cette mission économique luxembourgeoise au Maroc est d'intensifier, encore plus, la coopération entre les deux pays.



Le Luxembourg ambitionne de tirer partie du positionnement du Maroc en tant que porte d'entrée en Afrique et est disposé de servir de point d'accès pour le Royaume au contient européen, a-t-il souligné, notant que les deux pays partagent cette approche et envisagent de mettre en place une commission mixte qui servira de plateforme de dialogue, de concertation et de coopération.



M. Schneider a, en outre, fait observer que le secteur digital présente un important potentiel de coopération entre le Maroc et le Luxembourg, expliquant que le choix d’axer ce forum autour du thème de la digitalisation des entreprises et des services publics, avec un accent particulier sur la sécurité des données, découle de l’expérience de la précédente mission économique luxembourgeoise au Maroc de 2015.



Le responsable luxembourgeois s'est dit convaincu que ce forum contribuera au renforcement des relations économiques et des collaborations entre le Maroc et le Luxembourg, en misant sur un sujet qui leur est cher, relevant que des résultats très concrets et de nombreuses pistes de collaboration résulteront de cette visite et des échanges BtoB qui vont suivre.



"Je considère que cette mission économique est déjà un franc succès comme le démontre l’importante délégation commerciale luxembourgeoise et l’intérêt de leur contrepartie marocaine", s'est-il félicité.



Il a, par ailleurs, fait part de sa satisfaction de voir que le Maroc poursuit, tout comme le Luxembourg, une stratégie d’ouverture économique et mise comme le Grand-Duché sur la digitalisation pour le développement durable de son économie et la modernisation de ses services publics.



"Ce dénominateur commun a un potentiel énorme pour stimuler l’axe de collaboration Luxembourg-Maroc et rapprocher ainsi davantage nos deux continents", a-t-il insisté, assurant que le partenariat économique que "nous renforçons entre nos pays crée de nombreuses opportunités dont bénéficieront nos entreprises".