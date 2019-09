Le Luxembourg ouvrira un Office de commerce et d'investissement au Maroc (Vice-Premier ministre)

Le Vice-Premier ministre luxembourgeois et ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a annoncé, mercredi à Tanger, l'ouverture prochaine d'un Office de commerce et d'investissement du Luxembourg au Maroc, afin de mieux accompagner les partenariats actuels et futurs entre les deux pays.



Le «Luxembourg Trade and Investment Office» (LTIO) du Maroc fera partie du réseau des LTIO à travers le monde, qui assurent l’accompagnement des entreprises luxembourgeoises souhaitant développer leurs activités à l’étranger et se chargent de la promotion économique ciblée du Grand-Duché, a-t-il indiqué lors d'un séminaire sur les opportunités de collaboration bilatérale dans le domaine de la logistique, tenu en présence du Grand-Duc héritier de Luxembourg, SAR le Prince Guillaume, et de son épouse SAR la Princesse Stéphanie de Lannoy.



La création de l’office du Maroc, qui sera le 9ème LTIO, est en ligne avec le programme gouvernemental luxembourgeois qui prévoit l’élargissement du réseau, notamment sur les marchés à fort potentiel tels que l’Afrique, a affirmé M. Schneider lors de ce séminaire organisé par la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg.



Le Grand-Duché a mis en place les infrastructures nécessaires pour développer le secteur de la logistique et attirer des entreprises internationales desservant leur clientèle européenne depuis le Luxembourg, tout en contribuant au développement des acteurs déjà présents, a-t-il poursuivi.



Le Maroc a pour sa part suivi une stratégie similaire, notamment du côté des infrastructures, avec la création et le développement du complexe Tanger Med, devenu entre-temps le plus grand port d'Afrique, a-t-il mis en exergue.



De son côté, le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, Fouad Brini, a estimé que l’excellence des relations entre le Maroc et le Luxembourg constitue un atout majeur dans l'épanouissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment celui de la logistique.



Il a aussi relevé que le Maroc "se veut aujourd’hui une plateforme de compétitivité aux standards internationaux, à 14 Km de l’Europe", notant que cette dynamique a connu une nouvelle accélération avec le lancement du nouveau port Tanger Med 2, qui place dorénavant Tanger Med comme première capacité portuaire en Afrique et en Méditerranée.



Ce positionnement affirme davantage le rôle clé que joue le Maroc au niveau des échanges logistiques dans la région euro-méditerranéenne, a dit M. Brini, ajoutant que cette dynamique «permettra de contribuer à l'amélioration de la compétitivité logistique du continent africain et de consolider le leadership du Maroc dans les principaux corridors logistiques mondiaux".



Le président de la Chambre de commerce du Luxembourg, Luc Frieden a, quant à lui, mis en avant les potentialités qu’offre l’économie luxembourgeoise pour les entreprises étrangères, indiquant que le Luxembourg se veut un pont d'entrée au marché européen, tout comme le Maroc l'est pour le marché africain.



Ce séminaire, placé sous le thème "Explorons les opportunités de collaboration entre le Maroc et le Luxembourg dans le domaine de la logistique", a été axé sur le développement des relations en matière de logistique et des affaires maritimes entre les deux pays.