Le Koweït suspend ses vols aériens après des pluies torrentielles

Le Koweït a suspendu jeudi les vols aériens au départ de son aéroport international et rédirigé les arrivées vers des pays voisins en raison des inondations qui ont touché la capitale de ce pays désertique du Golfe.



"Les pluies qui se sont abattues dans la nuit de mercredi ont submergé les principaux couloirs de l'aéroport, et plusieurs vols ont été redirigés vers les aéroports de Dubaï, Bahreïn et Dammam", a annoncé le chef de l'aviation civile du pays, Cheikh Salman al-Humoud Al-Sabah.



Tous les départs ont été annulés, a précisé à l'AFP le responsable.



La vie dans cet émirat désertique riche en pétrole est complétement paralysé depuis 48 heures à cause des pluies torrentielles, estimées à 96 mm de précipitations par le département météorologique national -- quasiment l'équivalent des averses annuelles dans ce pays.



Les ponts et les principales routes ont été inondés et des immeubles dans des quartiers résidentiels endommagés. Un apatride a été tué samedi en tentant de sortir sa famille de leur maison inondée à Koweït.



Le gouvernement a ordonné la fermeture mercredi et jeudi des écoles et des institutions publiques. Les autorités, toujours dans un état d'alerte avancée, ont exhorté les habitants à ne pas sortir de leurs maisons.



Des pluies diluviennes se sont récemment abattues dans plusieurs pays de la région. La Jordanie a connu le plus lourd bilan: au moins 13 personnes y ont été tuées dans des inondations.



La Défense civile de l'Arabie saoudite a affirmé jeudi avoir secouru 46 passagers d'un bus piégés par des pluies dans la ville de Hafar al-Batin, près de la frontière avec le Koweït.



Le Parlement koweïtien a tenu mercredi une session d'urgence au cours de laquelle le gouvernement a été accusé de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger les civils et les infrastructures. Les députés ont ordonné la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités.



La semaine dernière, le ministre koweïtien des Travaux publics Houssam Al-Roumi, a présenté sa démission et deux hauts fonctionnaires de son ministère ont également été licenciés par le gouvernement.