Le Koweït condamne toute tentative attentant à la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Maroc

Le Koweït a condamné toute tentative de nature à attenter à la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



"Le Koweït rejette toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc", a déclaré un responsable du ministère koweïtien des affaires étrangères, cité par l'Agence de presse koweïtienne (Kuna).



La même source a réaffirmé "la position constante et solidaire du Koweït soutenant le Royaume du Maroc frère dans toutes les mesures qu'il prend pour préserver sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale et faire face à toute tentative visant à s'immiscer dans les affaires intérieures du Royaume".



De même, le responsable du ministère koweïtien des affaires étrangères a mis l'accent sur l'impératif de respecter la souveraineté des Etats et de s'abstenir de s'ingérer dans leurs affaires intérieures, notant que ce sont les principes de base des relations internationales énoncés dans la charte des Nations unies.



Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita avait annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l'Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au "Polisario".