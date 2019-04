Le Kosovo rapatrie une centaine de proches de jihadistes, Washington applaudit

Quatre hommes, soupçonnés d'avoir combattu avec l'EI, étaient également dans l'avion qui s'est posé dans la nuit sur l'aéroport de Pristina. Ils ont été placés en garde à vue pour 48 heures. Parmi les autres passagers se trouvaient 32 femmes et 74 enfants, a précisé le gouvernement.



Dans un communiqué, l'ambassade des Etats-Unis à Pristina a "salué le Kosovo" après ces rapatriements qui établissent "un exemple important et à suivre" pour les membres de la coalition et la communauté internationale.



"Nous applaudissons la compassion" dont ont fait preuve les autorités kosovares "en acceptant le retour de ce grand nombre de civils", a poursuivi l'ambassade américaine.



Le Kosovo, à 90% musulman, est en proportion de sa population (1,8 million), le pays européen ayant fourni le plus fort contingent de combattants jihadistes en Irak et en Syrie.



Le rapatriement de proches de jihadistes a suscité des controverses dans plusieurs pays concernés. Egalement très touchée par le phénomène, la France avait rapatrié mi-mars cinq enfants après des semaines d'atermoiements dans un contexte d'hostilité de l'opinion publique face à de tels retour.



Selon les estimations officielles, quelque 300 Kosovars sont allés combattre en Syrie et en Irak. Environ 70 y auraient perdu la vie, tandis qu'environ 120 en sont revenus pour être la plupart du temps emprisonnés. Environ 35 combattants seraient toujours en Syrie, a précisé samedi le chef de la police kosovare Reshat Qalaj.



Proche allié des Etats-Unis, le Kosovo a durci en 2015 sa législation en prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour ses ressortissants qui partent combattre à l'étranger.



Qualifié d'"opération très sensible", le rapatriement a été mené "avec l'aide des Etats-Unis", a déclaré aux médias kosovars le ministre de la Justice Abelard Tahiri. Les civils rapatriés "méritent une réhabilitation et l'espoir d'une vie paisible et loin des conflits", a-t-il ajouté.



Le directeur national de la Santé publique du Kosovo, Naser Ramadani a annoncé que ces personnes allaient recevoir des examens médicaux. "Les femmes et les enfants ont subi de graves traumatismes", a-t-il dit.



Nul ne connaît avec certitude le nombre d'enfants de jihadistes étrangers bloqués en Syrie. L'ONG Save The Children a évoqué un chiffre de plus de 3.500 originaires d'une trentaine de pays dans les camps de déplacés.