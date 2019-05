Le Japon se félicite des "relations étroites" avec le Maroc

S’exprimant lors d’une cérémonie d’Iftar organisé en sa résidence à l'occasion de l'intronisation de l'Empereur Naruhito, le diplomate a souligné que la visite officielle en 1991 au Maroc de l'Empreur et celle du Roi Mohammed VI en 2005 au Japon sont des événements marquants dans l’histoire des relations bilatérales. En plus, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été reçue en audience en novembre dernier par le Prince héritier Naruhito à Tokyo, a-t-il ajouté.



En outre, l'ambassadeur a rappelé que la semaine dernière, SM l’Empereur Akihito a abdiqué officiellement en faveur de son fils ainé, Son Altesse impériale le Prince héritier Naruhito.



Pour célébrer cet heureux évènement, plusieurs cérémonies d’intronisation sont prévues au Palais impérial de Tokyo tout au long de l’année, y compris "Sokuirei Seiden no gi", la plus grande cérémonie du 22 octobre qui accueillera les chefs d’État venant de tous les pays du monde, a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, M. Hanatani a indiqué que cette cérémonie d'Iftar illustre à bien des égards l'intérêt porté aux pratiques religieuses de la société marocaine ainsi que l'estime envers les musulmans du monde entier.



Dans ce contexte, le diplomate a souligné que l’Islam est une religion qui enseigne la paix, la fraternité et la spiritualité, mettant en avant la stabilité politique et sociale qui prévaut dans le Royaume, un pays qui, selon lui, peut se prévaloir de la pratique d'un Islam modéré et ouvert.



Ce Iftar a été marqué notamment par la présence du consul honoraire du Japon au Maroc, Larbi Belarbi, des anciens ambassadeurs du Royaume au Japon, Samir Arrour et Mohamed Tangi, du directeur des Archives du Maroc, Jamaa Baida, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et nombre d'ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat.