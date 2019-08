Le Japon salue le rôle "important" que joue le Maroc dans la région MENA

Le Directeur Général du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Ministère japonais des Affaires étrangères, l’Ambassadeur katsuhiko Takahashi, a salué, dimanche à Tokyo, le rôle "important" que joue le Maroc dans la région, soulignant que le Royaume "contribue de manière significative au développement et à la stabilité de la région MENA".



Dans une déclaration à la MAP à la veille de l’ouverture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-VII), prévue du 28 au 30 août à Yokohama, l'Ambassadeur Takahashi, qui occupe également la position distinctive d’Assistant du ministre des Affaires étrangères, M. Taro Kono, a relevé que le Japon "attache une grande valeur" à son partenariat avec le Maroc, qui sert de passerelle vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.



Rappelant que son avantage géographique et son fort potentiel économique ont beaucoup intéressé les entreprises japonaises, le haut responsable nippon a noté que le Royaume a attiré le deuxième plus grand nombre d'entreprises japonaises (69) en Afrique. "Et ce nombre devra augmenter" à l'avenir, a-t-il ajouté.



"C’est dans cet esprit que le Japon apprécie hautement la contribution substantielle du Maroc au processus de la TICAD", a souligné l’Assistant du Ministre Taro Kono, rappelant que Tokyo et Rabat ont déjà mis en place un cadre de coopération pour booster le développement dans d’autres pays africains.



"Le Japon est fermement résolu à renforcer ce partenariat déjà étroit entre les deux pays et à approfondir la coopération dans divers domaines par le biais d'efforts conjoints des secteurs public et privé", a-t-il fait savoir.



Revenant sur le sommet de la TICAD-VII, qui se tient sous le thème "faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation", le responsable japonais a indiqué que cette édition a pour objectif, notamment, de promouvoir l'investissement privé et les ressources humaines à travers des partenariats public-privé.



Lancé par le Japon en 1993, le sommet de la TICAD est une conférence internationale sur le développement de l’Afrique qui est organisée à l’initiative du gouvernement japonais, conjointement avec les Nations Unies, le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission de l’Union africaine et la Banque mondiale.