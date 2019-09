Le Japon exprime sa volonté de renforcer ses relations avec le Maroc

Le président de l’Association d’amitié parlementaire Japon-Maroc, Hirofumi Nakasone, a fait part de la ferme volonté de son pays de renforcer les relations parlementaires avec le Maroc.



Lors d’entretiens, lundi à Rabat, avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le responsable japonais a mis en exergue le rapprochement qui marque les relations maroco-japonaises, soulignant le rôle que jouent les familles royales des deux pays dans la consolidation de ces liens.



Cité par un communiqué de la Chambre des représentants, M. Nakasone, qui effectue une visite dans le Royaume à la tête d’une délégation parlementaire de son pays, a indiqué que l’Association d’amitié au parlement nippon, créée depuis 40 ans, est considérée comme la plus ancienne association parlementaire au Japon.



Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. Nakasone a réitéré la position constante de son pays vis-à-vis de ce conflit, affirmant que Tokyo continuera à soutenir les efforts déployés par l’ONU pour trouver un règlement politique à ce différend.



Pour sa part, M. El Malki s’est félicité de la tendance haussière de la coopération maroco-japonaise, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, relevant le développement des échanges entre les deux pays dans les domaines du commerce, des finances et de la formation, ainsi que leur détermination commune à soutenir les actions de l’ONU en matière de consécration des valeurs de la paix et de la stabilité dans le monde.



Après avoir souligné la participation distinguée du Royaume du Maroc au dernier sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur l’Afrique, M. El Malki a fait état de potentialités et d’opportunités à exploiter au service des deux pays, soulignant dans ce sens l’importance de la mise en place de partenariats multilatéraux entre le Japon, le Maroc, l’Afrique et l’Europe.



Par ailleurs, M. El Malki a affirmé que la question du Sahara constitue une cause sacrée pour l’ensemble des Marocains, saluant la position constante du Japon soutenant les efforts onusiens pour régler ce conflit.



Le président de la Chambre des représentants a, également, insisté sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des points de vue et la prospection de nouveaux domaines de coopération fructueuse entre les deux pays, appelant l’Association d’amitié Maroc-Japon à mener des actions d’avant-garde dans ce sens. Il a, par la même occasion, adressé une invitation à son homologue nippon pour effectuer une visite au Maroc consacrée aux moyens de renforcer les relations entre les deux institutions législatives et les deux pays.



Lors de cette entrevue, la délégation japonaise a salué le leadership du Maroc dans le domaine de l’exploitation des énergies renouvelables et la protection de l’environnement, ainsi que le niveau de la représentativité de la femme au sein de la Chambre des représentants et des différents postes de responsabilité.