Le Japon approuve un projet de loi d'accueil de travailleurs étrangers

Ce programme inédit doit permettre de faire entrer des travailleurs moins qualifiés dans les secteurs comme la restauration, le bâtiment, le soin aux personnes, des secteurs en manque de main-d’œuvre.



En accélérant les travaux au Parlement, la mise en œuvre pourrait intervenir dès avril 2019.



Le gouvernement prévoit de créer un nouveau statut de visa, qui permettra en théorie à des immigrés ayant des qualifications inférieures à celles habituellement requises d'entrer sur le territoire japonais pour y travailler durant 5 ans. Deux sous-catégories existeront et les personnes remplissant les conditions les plus élevées (en termes de compétences professionnelles et d'aptitudes en langue japonaise) pourront faire venir leur famille et obtenir un visa permanent.



La politique d'immigration du Japon "ne change pas", a insisté M. Abe, soucieux de rassurer la population prompte à craindre l'arrivée massive d'étrangers, dans un pays plutôt fermé.



Le Japon n'acceptera que des travailleurs étrangers "ayant des compétences particulières et pouvant travailler immédiatement pour répondre à l'important manque de main d’œuvre et uniquement dans des secteurs en ayant réellement besoin", a-t-il dit aux parlementaires vendredi.



Les milieux d'affaires plaident depuis longtemps pour ouvrir davantage la porte aux étrangers, mais l'exécutif jongle prudemment pour ne pas susciter l'ire des nationalistes qui représentent un important soutien populaire du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir.



Le taux de chômage était en septembre de 2,3% de la population active, un de ses niveaux les plus bas en un quart de siècle, avec 164 offres d'emploi pour 100 demandes.