Le Japon aidera la Tunisie à dépasser son déficit énergétique (ministre)

Le Japon aidera la Tunisie à remédier à ses problèmes énergétiques, a affirmé, mercredi à Tunis, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, actuellement en visite en Tunisie.



M. Kono a tenu ces propos lors d'une visite effectuée à la troisième centrale de production de l'électricité à Radès (banlieue de Tunis) qui devrait être opérationnelle début juin 2019. Il a à cette occasion mis l'accent sur l'importance du partenariat entre son pays et la Tunisie.



S’exprimant pour la même circonstance, le ministre tunisien de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Slim Feriani, a déclaré que la technologie japonaise a fait ses preuves dans les projets énergétiques en Tunisie depuis 1985.



La Tunisie qui oeuvre à renforcer ses capacités en matière de production énergétique, afin de dépasser son déficit dans ce domaine, ne peut résoudre ce problème que par le biais de l'élargissement de partenariat avec ses différents partenaires, dont le Japon, a-t-il dit.



Le ministre tunisien avait auparavant souligné que le déficit énergétique coûtera à la Tunisie 2700 millions de dinars(1euro=3,37 dinars) d’ici la fin 2018 contre 1500 millions de dinars au début de la même année.



Le maintien du déficit énergétique est dû essentiellement à la hausse du prix du baril de pétrole au niveau international et à la dépréciation du dinar tunisien, a-t-il déclaré en marge de la conférence «Tozeur un gouvernorat ami de l’environnement».



La troisième centrale de production de l'électricité de Radès est réalisée grâce à un crédit japonais d'une valeur de 830 MD, assorti d'un taux d'intérêt de 0,6 % par an, et ce pour la production de 450 Méga Watts d'électricité.