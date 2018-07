Le Jamaïcain Usain Bolt pourrait rejoindre un club australien de football

L'homme le plus rapide du monde, le Jamaïcain Usain Bolt, pourrait lancer sa carrière de footballeur en Australie, au Central Coast Mariners FC.



L'agent de l’ancien athlète a confirmé mardi que Usain Bolt a accepté un accord avec les Central Coast Mariners FC.



"L'accord entre les Mariners et Usain Bolt a été accepté en principe", a déclaré Tony Rallis au Big Sports Breakfast.



Selon Daily Telegraph, Bolt, 31 ans, est prêt pour un essai de six semaines avec les Central Coast Mariners FC à partir du mois prochain, avec la possibilité de signer un contrat d’une saison.



Présent dimanche dernier à la finale de la Coupe du Monde, l’athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques en sprint avec huit médailles d'or et de l'histoire des championnats du monde avec onze victoires a toujours exprimé sa volonté de devenir footballeur professionnel.



Après deux jours de test au Borussia Dortmund, un entraînement dans le sud de la France, à Saint-Jean-Beaulieu, un match amical avec le club norvégien de Stromsgodset, un match de charité à Old Trafford et un autre contre les Bleus de France 98 en juin dernier, Bolt pourrait être très proche de faire de son rêve une réalité.