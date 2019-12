Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qualifie de très positive la coopération avec le Maroc

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a qualifié, mardi à Genève, de très positive la coopération entre l'agence de l'ONU pour les réfugiés et le Maroc.



"Les demandes d'asile dans le Royaume ont augmenté de manière considérable au cours des dernières années et nous avons travaillé très bien avec le gouvernement marocain sur tous les aspects concernant ces réfugiés; donc, la coopération était très positive", a souligné M. Grandi lors d'une conférence de presse au Palais des Nations, en marge du Premier forum mondial sur les réfugiés.



Cette conférence de presse a été animée conjointement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres.



Le Premier forum mondial sur les réfugiés a ouvert mardi ses travaux. Il est initié conjointement par le Haut Commissariat des Nation Unies pour les Réfugiés et la Suisse, ainsi que par l'Allemagne, le Costa Rica, l’Éthiopie, le Pakistan et la Turquie en tant que co-organisateurs. Il se tient dans le contexte des déplacements sans précédent des populations à travers le monde au cours des dernières années, du fait notamment des guerres et des changements climatiques.



La rencontre "a pour objectif de mettre au point de nouvelles approches et des engagements à long terme de la part de divers acteurs pour venir en aide aux réfugiés et aux communautés dans lesquelles ils vivent".