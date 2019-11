Le Grand prix du roman de l'Académie française pour Laurent Binet

L'Académie française a décerné, jeudi soir, son Grand prix du roman, doté de 10.000 euros, à Laurent Binet pour son oeuvre "Civilizations".



Avec ce troisième roman, qui propose au lecteur une histoire imaginant la conquête de l'Europe par les Incas au XVIe siècle, l'écrivain (47 ans) succède à Camille Pascal.



Laurent Binet, auteur de "HHhH", avec lequel il a remporté le prix Goncourt du premier roman en 2010, et de "La septième fonction du langage" (prix du roman Fnac et prix Interralié en 2015), était en lice pour ce Grand prix face à Bruno de Cessole et Brigitte Giraud.



Le romancier a reçu au 4ème tour 10 voix contre 8 pour Bruno de Cessole, auteur de "L'île du dernier homme", a indiqué Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française, citée par la presse.



Quelque 20.000 exemplaires du roman de Laurent Binet ont été vendus depuis sa sortie en août dernier, selon l'institut Gfk, cité par le magazine Livres Hebdo.



En 2018, le Grand prix du roman de l'Académie française avait été décerné à Camille Pascal pour "L'été des quatre rois".