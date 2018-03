Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l'Eau remis à l’OCDE dans le cadre du Forum mondial de l'eau

La remise du Grand Prix Mondial Hassan II pour l'Eau s'est déroulée lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'ouverture de la 8ème édition du Forum mondial de l'Eau, qui se tient jusqu'au 23 mars sous le thème "Partager l’eau".



Intervenant à cette occasion, la secrétaire d'État chargée de l'Eau, Charafat Afailal, a relevé que le Grand Prix Hassan II pour l’eau incarne toujours les nobles valeurs pour lesquelles il a été créé, "dans une intention ferme de favoriser la paix, la tolérance, le partage, l’harmonie et la beauté de notre planète".



"Cette 6ème édition du Grand Prix Hassan II, ambitionnait de récompenser et de distinguer des parcours exceptionnels, de l’innovation et de la créativité pour assurer la sécurité hydrique et la justice climatique", a-t-elle tenu à souligner, en relevant que cette édition a été marquée par un nombre record de 92 candidats.



Dans un message vidéo, M. Gurria, Secrétaire général de l’Organisation depuis 2006, a souligné qu’il a placé la question de l’eau au centre des préoccupations de l’OCDE, en consolidant son engagement à la réalisation des objectifs de développement durable, par le biais de données économiques pertinentes dans le but d’améliorer les services d’accès à l’eau des pays membres de l’organisation.



De son expérience antérieure en tant que ministre des Finances et du Crédit public au Mexique, M. Gurria s’est dit convaincu que l'eau est un moteur essentiel d'une croissance durable. Il a également souligné l’importance de la mise en place de politiques adéquates pour la répartition équitable des ressources en eau afin d’assurer la sécurité hydrique et la justice climatique.



La consécration de L’OCDE constitue une sorte de reconnaissance pour tous ses efforts, notamment ses multiples actions et son engagement en faveur de la mise en œuvre des principes de solidarité et d’inclusion afin de garantir la sécurité hydrique et de contribuer à la justice climatique.



Dans ce sens, cette organisation soutient les "politiques solides" qui favorisent la répartition équitable des avantages socio-économiques, de même qu'elle œuvre à asseoir et à promouvoir les principes de la bonne gouvernance dans la gestion de l'eau, de manière à ce que cette dernière soit un moteur pour une croissance juste, équitable et solidaire, en particulier dans les pays du Sud.



Créé en 1961, l'OCDE constitue un forum intergouvernemental ayant pour mission d'identifier, d'analyser, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques publiques de développement économique durable et de stabilité sociale.



Eu égard de la portée significative profonde que recèle cette prestigieuse distinction notamment le respect des principes de solidarité et la promotion du savoir, de l’innovation et du travail fructueux, notamment dans une conjoncture climatique mondiale marquée par le changement et l’irrégularité, sa sixième édition a été organisé sous thème: "œuvrer pour plus de solidarité et d’inclusion afin d’assurer sécurité hydrique et justice climatique".



Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l'Eau, créé en mars 2000, est une initiative menée conjointement par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l'eau, en hommage à Feu Sa Majesté Hassan II, pour Sa vision éclairée et stratégique en matière de protection et de gestion intégrée et durable des ressources en eau.



Créé lors de la deuxième édition du Forum mondial de l'Eau, ce Grand Prix est attribué tous les trois ans à l'occasion de chaque édition du Forum en récompense aux initiateurs de projets dans le domaine de l'eau.



