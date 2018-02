Le Ghana réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative marocaine d'autonomie (Ministre)

Le responsable a réaffirmé, lors des entretiens qu’il a eus avec le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani, l’appui du Ghana à l’ensemble des initiatives entreprises par le Royaume pour le recouvrement de sa qualité de membre au sein des différentes instances de l’Union africaine, "eu égard à la place historique du Royaume en tant que pays fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine et à la contribution constante du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, aux efforts de développement économique et social dans le Continent", indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.



Les deux parties ont salué, lors de cette entrevue qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Ghana au Maroc, le niveau excellent des relations d’amitié qui lient les deux pays et qui ont connu une forte impulsion après la visite effectuée en République du Ghana par SM le Roi Mohammed VI en février 2017 , ajoute la même source.



Le Chef du gouvernement et le responsable ghanéen ont examiné, à cette occasion, les différents aspects des relations de coopération bilatérale et les moyens de les consolider dans tous les domaines de développement socio-économique, notamment à travers le renforcement des programmes d'échanges de visites et d’expériences et une exploitation optimale des potentialités du partenariat qu'offrent les économies des deux pays.



Le Chef du gouvernement et M. Yaw Osafo Marfo ont également évoqué le processus de concertation politique entre leurs deux pays, indique le communiqué, notant que M. El Othmani a tenu, à cette occasion, à exprimer les remerciements du Maroc à la République du Ghana pour son soutien au retour du Royaume à l’UA et à la demande d’adhésion du Maroc à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



M. Yaw Osafo Marfo effectue une visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation.