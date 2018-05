Le Général de Corps d’Armée marocaine reçoit le Général Robert B. Neller, Commandant le Corps des Marines des Etats-Unis d’Amérique

Les entretiens entre les deux responsables se sont déroulés en présence de la chargée d’affaires de l’Ambassade américaine à Rabat, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.



Les deux responsables militaires ont, à cette occasion, passé en revue les domaines d’intérêt commun et les moyens de promouvoir l’interopérabilité entre les Forces Armées des deux pays, ajoute le communiqué, précisant qu'ils se sont par ailleurs félicités du bilan positif de la coopération militaire entre les deux pays, englobant l’organisation d’exercices combinés, particulièrement l’Exercice annuel "African Lion", la participation aux différents entrainements, le soutien réciproque, la formation et l’échange de visites.



Ils ont examiné en outre les opportunités de développer davantage cette coopération en vue d’accroître l’interopérabilité et d’améliorer l’harmonisation, la cohérence et la complémentarité entre les deux armées par le partage d’expérience et d’expertise.



Tout en affirmant leur attachement aux principes et aux objectifs de la coopération militaire maroco-américaine, les deux responsables militaires ont convenu de développer ces relations dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée, conclut le communiqué.