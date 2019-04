Le G7 opposé à toute action militaire en Libye

Le G7 a exprimé, vendredi, son opposition à toute action militaire en Libye, réitérant son "soutien total" au Secrétaire général des Nations Unies et à son représentant spécial Ghassan Salamé.



« Nous sommes fermement convaincus qu'il n’y a pas de solution militaire au conflit libyen et nous sommes résolument opposés à toute action militaire en Libye », ont souligné, dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Saint-Malo en France.



Les ministres des AE de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que la haute représentante de l’Union européenne, ont également exprimé « leur vive préoccupation face aux opérations militaires qui ont lieu à proximité de Tripoli ».



« Ils ont exhorté toutes les parties impliquées à faire cesser immédiatement toutes les activités et tous les mouvements militaires vers Tripoli, qui entravent les perspectives du processus politique mené par les Nations Unies, mettent des civils en danger et font durer les souffrances du peuple libyen ».



Ils ont enfin réitéré « leur soutien total et unanime » à M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, et à M. Ghassan Salamé, son représentant spécial, « alors que les Nations Unies cherchent à aider les Libyens à sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouve leur pays et à leur permettre d’ouvrir la voie vers des élections crédibles et pacifiques dès que possible ».