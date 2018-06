Le G7 contre le protectionnisme, en faveur d’une modernisation de l’OMC (communiqué final)

Les pays du G7 ont affirmé samedi à l'issue de leur sommet à Charlevoix, au Québec, la poursuite de leur lutte contre le protectionnisme, tout en s’engageant à moderniser l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).



"Nous soulignons le rôle crucial d’un système commercial international fondé sur des règles et nous poursuivons la lutte contre le protectionnisme", ont-ils souligné dans leur communiqué final.



La mention de nécessaires "règles" collectives était une exigence des Européens, qui n'ont eu de cesse de dénoncer les menaces de guerre commerciale de Donald Trump.



"Nous constatons l’importance de veiller à ce que les accords bilatéraux, régionaux et plurilatéraux soient ouverts, transparents, inclusifs et conformes aux règles de l’OMC et nous nous engageons à veiller à ce qu’ils complètent les accords commerciaux multilatéraux", ont-ils ajouté.



"Nous nous engageons à moderniser l’OMC pour la rendre plus équitable dans les plus brefs délais. Nous nous efforçons de réduire les obstacles tarifaires, les obstacles non tarifaires et les subventions", ont-ils aussi soutenu dans le communiqué final.



La partie du texte consacrée au commerce, contrairement à celle sur le climat, a été signée par les sept pays du G7, donc y compris les Etats-Unis, à la suite de pénibles négociations qui se sont poursuivies jusqu'à samedi.



Le communiqué répond ainsi à certaines exigences du président américain, puisqu’il reprend le mot "réciproque" pour le libre-échange, qui se doit d'être également "libre, équitable et mutuellement avantageux".



"Nous reconnaissons que le commerce et l’investissement libres, équitables et mutuellement avantageux, qui amènent des avantages réciproques, sont de grands moteurs de croissance et de création d’emplois", ont déclaré les dirigeants du G7 dans le communiqué.



Lors de ce sommet, le président américain Donald Trump s'est plaint d'un déséquilibre commercial avec ses partenaires.



"On profite des Etats-Unis depuis des dizaines et des dizaines d'années, cela ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes comme une tirelire dans laquelle tout le monde se sert", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse, peu avant de quitter le sommet du G7.



"Il faut que cela s'arrête maintenant ou nous arrêterons de commercer avec eux (les autres pays)", a ajouté le chef de la Maison-Blanche, qui est parti avant la fin de la rencontre pour se consacrer au sommet historique auquel il prendra part mardi avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.