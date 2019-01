Le Français Patrice Carteron à la tête du Raja de Casablanca

Carteron, 48 ans, succède à l’espagnol Juan Carlos Garrido, qui a remporté avec les diables verts la coupe de la Confédération et remercié lundi dernier.



Carteron, qui avait dirigé le banc de touche de plusieurs clubs français, connait fort bien le football africain pour avoir mené la sélection malienne à la troisième marche du podium de la CAN 2013.



Il a aussi enlevé le sacre continental en ligue des champions avec les congolais du Tout Puissant Mazembe en 2015 avant de rater sa deuxième couronne à la tête du club égyptien d’Al Ahly en novembre dernier contre l’Espérance de Tunis.



Carteron compte également deux titres de champion avec le TP Mazembe en 2013 et 2014 et a été finaliste de la coupe de la Confédération avec la même équipe en 2013.



L’ex international Marocain Youssef Safri restera dans le staff technique dirigé par le français en tant qu’entraîneur adjoint, selon la même source.