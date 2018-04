Le Forum parlementaire Maroc-Espagne souligne le caractère "stratégique" des relations bilatérales

Dans la déclaration finale adoptée au terme des travaux de ce forum, les participants ont appelé les gouvernements des deux pays à oeuvrer pour le renforcement des relations de coopération et le dialogue bilatéral dans les domaines politique, économique, social et culturel, de manière à consolider la place de l’Espagne et du Maroc en tant que partenaires distingués à tous les niveaux.



L’appartenance des deux pays à l’espace euro-méditerranéen leur impose d’intensifier leurs efforts pour jouer le rôle de premier plan qui leur incombe en matière de lancement d’initiatives contribuant à garantir la paix et la stabilité régionale, lit-on encore dans la déclaration finale.



Tout en se félicitant de la coopération exemplaire entre les deux pays en matière de lutte anti-terroriste, les participants ont mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour faire face à toutes les formes d’extrémisme et aux discours opposés au vivre ensemble, notamment en impliquant les citoyens dans la prise de décision politique à ce sujet.



Dans le domaine économique, le forum a appelé à mener une réflexion sur un nouveau modèle de coopération économique entre les deux pays, prenant en considération les défis posés et les possibilités offertes par la nouvelle donne sur les plans régional et international.



Les deux parties se sont félicitées de la coopération exemplaire entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la gestion des flux migratoires, ainsi que de la nouvelle politique migratoire du Royaume, appelant à la mise en place d’une politique commune dans le cadre d’un partenariat stratégique entre l’ensemble des pays euro-méditerranéens.



Elles ont appelé aussi à la poursuite des efforts des deux pays en matière de lutte contre l’immigration illégale et le crime organisé, à travers une stratégie d’action coordonnée.



La déclaration finale a souligné aussi la nécessité de renforcer la communication entre les sociétés civiles des deux pays, notamment dans le domaine culturel.



Le document a mis en exergue le rôle des parlementaires dans le rapprochement entre les deux pays, ainsi que celui du Forum parlementaire Maroc-Espagne en tant qu’espace de débat et d’échange sur des questions d’intérêts commun.



Les travaux de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne ont connu la participation d'une importante délégation marocaine conduite par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemas.



La délégation parlementaire espagnole à ce forum a été conduite par le président du Sénat (Chambre haute), Pio Garcia-Escudero, et la présidente du Congrès des députés (Chambre basse), Ana Pastor.



Cette nouvelle édition de ce forum traduit la volonté commune des parlements marocain et espagnol de renforcer leur coopération, dialogue et concertation sur plusieurs questions d'intérêt commun, dans les domaines notamment politique, économique, social et culturel.



Les quatre sessions de débats prévues lors de cet événement, qui constitue la matérialisation d'un engagement fort de l'Espagne et du Maroc, s'articuleront autour des thématiques "politique et sécurité", "coopération économique", "mobilité et migration" et "coopération culturelle".