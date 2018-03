Le Forum de Crans Montana se tiendra du 15 au 20 mars à Dakhla sur "l'Afrique et la coopération sud-sud"

Plus d’un millier de participants de haut niveau issus de plus de 100 pays prendront part à cet événement international qui s’est définitivement imposé comme le rendez-vous incontournable pour quiconque s’intéresse à l’Afrique et, plus largement, à la coopération sud-sud, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.



Le Forum de Dakhla donnera lieu, en toute liberté, à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires. De grands axes y seront proposés, il s'agit notamment de la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, de l’économie des océans et le secteur Halieutique, des énergies renouvelables et la révolution verte africaine, de la Coopération régionale en matière de santé publique et de la gestion urbaine globale.



Les femmes et la jeunesse seront également à l’honneur à l’occasion de sessions extraordinaires de l’African Women's Forum et des Nouveaux Leaders du Futur qui célébreront cette année encore les acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique, ajoute la même source.