Le Forum Crans Montana entame sa 4e édition à Dakhla du 15 au 20 mars

Avec plus de 1.000 participants issus d'une centaine de pays et les représentants des plus importantes organisations internationales, la ville de Dakhla consolide son attractivité de destination privilégiée pour les plus grandes manifestations internationales, comme en témoigne la tenue des 3 précédentes éditions du prestigieux Forum Crans Montana.



"Le Forum de Crans Montana contribue de manière déterminante au rayonnement d’une ville et de toute une région qui sont en elles-mêmes l’illustration de la vision et de l’action structurante de SM le Roi Mohammed VI dans les provinces marocaines du sud", soulignent les organisateurs.



"Dakhla est devenue, grâce aux politiques mises en œuvre sous l’autorité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le vrai laboratoire de l’Afrique de demain", relèvent les initiateurs de ce grand rendez-vous international, devenu au fil des éditions une messe de choix pour débattre au plus haut niveau des grandes problématiques et des défis touchant notamment au développement, à la coopération, à la sécurité et à la paix aussi bien en Afrique qu'ailleurs.



Pour la Fondation Crans Monana, initiatrice du forum, "les politiques ambitieuses et volontaristes que le Maroc y met en œuvre, permettent une accélération spectaculaire du développement économique, social et environnemental pour toute la région".



Depuis 2015, cet événement international s’est imposé comme le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique et, plus largement, à la coopération Sud-Sud, note-t-on. Et les chiffres en disent long sur le nombre et la qualité des invités. Depuis sa première édition dans la perle du Sud, le Forum de Crans Montana a en effet réuni plus de 3500 participants dont 43 organisations internationales et régionales 162 Etats représentés au plus haut niveau.



Le programme de cette manifestation, placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, est organisée en deux parties; la première au Centre de conférences de la Perle du sud du 15 au 17 mars, et l’autre à bord d’un bateau de croisière voguant de Dakhla à Casablanca du 18 au 20 mars.



Cette édition donnera lieu à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires, qui porteront notamment sur "la sécurité alimentaire et l’agriculture durable", "l'économie des océans et le secteur halieutique", "les énergies renouvelables et la révolution verte africaine" et "l’Afrique, terminal majeur de la route de la soie".



Les participants débattront aussi de la coopération régionale en matière de santé publique ainsi que de la gestion urbaine globale, nouveau défi de l’Afrique. Les femmes et la jeunesse seront aussi à l’honneur à l’occasion des sessions extraordinaires de l’African Women’s Forum et des nouveaux leaders du futur qui célébreront cette année encore les acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique.



Les travaux de cette édition seront aussi ponctués de la remise du prix 2018 de la Fondation Crans Montana Forum pour l'Afrique et la coopération Sud-Sud à Moustapha Cisse Lo, président du parlement de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en reconnaissance à son travail « pour l’intégration, la liberté et l’épanouissement de ses peuples" et pour ses "efforts déployés en faveur de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire de cet ensemble régional".



Atlasinfo avec MAP