Le Forum Crans Montana à Dakhla, une "vitrine importante" pour débattre des questions et des défis de l'Afrique (vice-présidente du Liberia)

Le Forum est devenu un outil pertinent de réflexion et une force de proposition pour mettre en place des initiatives capables de consolider le développement durable dans le continent africain, a souligné Mme Jewel Taylor qui intervenait à la cérémonie officielle de ce Forum placé cette année sous le thème "Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse".



Cet événement international constitue une occasion pour les différents participants d’enclencher un débat approfondi sur les moyens et les perspectives de la coopération sud-sud, la consolidation des échanges des compétences, des connaissances et des expériences et la promotion de la coopération africaine et internationale, a-t-elle dit.



"La conjugaison de nos efforts pour trouver des solutions efficaces à plusieurs questions d’intérêt commun s’avère à l’heure actuelle une nécessité", a relevé Mme Jewel Taylor, mettant l’accent sur l’importance de la mise en place d’un mécanisme économique de croissance inter-africain basé sur l’intégration des jeunes dans l’agenda d’affaires.



L’Afrique fait face à plusieurs grands défis qui requièrent de tous les pays davantage d’efforts et de mobilisation pour résoudre ces problèmes et répondre aux revendications de leurs populations, a fait noter la vice-présidente de la République du Liberia.



De son côté, la première dame de Guinée, Hadja Conde Djéné Kaba, a mis en exergue les relations de coopération historiques liant le Maroc et la Guinée, se félicitant de la tenue de cet événement international qui aborde des sujets d'intérêt primordial pour le continent africain comme la paix et la sécurité, la jeunesse, la femme et le développement durable.



Pour concrétiser ces réflexions sur ces thématiques importantes, Mme Djéné Kaba a appelé, au nom du président et du leadership féminin de son pays, à davantage de détermination et d'initiatives visant à encourager des jeunes à adhérer aux valeurs de leurs pays et contribuer pleinement au développement.



Dans ce sens, elle a mis en relief les efforts consentis par son pays pour améliorer les conditions des jeunes et leur inclusion sociale, notamment la femme qui s'est imposé dans différents secteurs et a pu accéder à plusieurs postes de responsabilités.



Par ailleurs, la première dames de guinée a évoqué les efforts de la Fondation pour la Promotion de la Santé Maternelle et Infantile dans les domaines de la sensibilisation et d'amélioration de la situation de la femme : lutte contre la déperdition scolaire, la malnutrition, les maladies, l'analphabétisme l'accompagnement des activités génératrices de revenu.