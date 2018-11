Le Festival de la mode en Afrique du 21 au 24 novembre à Dakhla sous le signe de la coopération Sud-Sud

Pour l'édition 2018 de son festival, Alphadi, créateur de mode de renommée internationale et fondateur du festival il y a 20 ans, a choisi de mettre en avant la ville de Dakhla pour soutenir le "processus d'intégration économique du Maroc en Afrique de l'Ouest" où "les industries culturelles occupent une place importante", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse.



Il a également noté les efforts du royaume qui "accompagne" depuis son lancement en 1998 le FIMA "dans son combat pour une Afrique positive".



Quelque 30.000 visiteurs sont attendus du 21 au 24 novembre à Dakhla pour le FIMA qui propose des regards croisés entre les créateurs africains et occidentaux.



Outre les défilés de mode, des conférences, des expositions artistiques, des concours de top-models et de jeunes créateurs sont au menu du festival. Des concerts de stars locales et internationales, dont le groupe ivoirien Magic System, sont également à l'affiche.