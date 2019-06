Le Festival Mawazine, "vitrine culturelle" du Maroc et de l'Afrique (Lartiste)

Le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, dont la 18ème édition est organisée du 21 au 29 juin à Rabat, est "une fierté nationale et une vitrine culturelle du Maroc et de l'Afrique", a affirmé, samedi à Rabat, le rappeur franco-marocain au flow unique, Lartiste.



"C'est une fierté de prendre part au Festival Mawazine-Rythmes du Monde, une manifestation culturelle d'envergure qui rassemble les grands noms de la musique internationale", a souligné Lartiste lors d'une conférence de presse avant de se produire en concert le soir même sur la scène OLM-Souissi aux côtés de la célébrité planétaire, le DJ David Guetta.



"Je suis très heureux à chaque fois que je reviens au Maroc. Je reste très attaché à mon pays", a dit Lartiste, de son vrai nom Youssef Akdim, originaire d'Imintanout.



La musique urbaine marocaine figure au top et ne cesse pas de progresser, de prendre de l'ampleur et de réaliser un succès de plus en plus croissant, s'est-il réjoui, mettant en avant l'importance de soutenir les jeunes talents et de véhiculer à travers les chansons des messages constructifs et intéressants.



Sur ses featuring dans plusieurs de ses hits à succès, comme "Chocolat" avec des jeunes talents, il a relevé qu'il préfère travailler avec "des gens talentueux et engagés", en ce sens que, pour lui, la célébrité n'est pas un gage de succès d'un tube. Le véritable challenge, selon lui, est de "faire de belles chansons".



Abordant la culture des clashs entre les rappeurs marocains, Lartiste a estimé que "ce n'est ni le bon exemple ni l'exemple à suivre. La jeunesse marocaine à besoin de bons exemples".



Au sujet des artistes qui l'ont marqué et influencé, comme toute une génération, Lartiste a cité le groupe mythique "Nass El Ghiwan", le groupe "Oudaden", les chanteurs algériens du Rai Cheb Khaled et Cheb Hossni et le groupe de Hip-hop français IAM, entre autres.



Lartiste n'a pas, en outre, caché son souhait de collaborer avec des artistes marocains qui réalisent d'excellents tubes et sont la fierté de la chanson et la musique nationales.



Dans son style pluriel, situé entre Rap, RnB, Raï et Dancehall, Lartiste propose une musique toujours plus originale et novatrice. Il a sorti six albums et réalisé de nombreuses collaborations souvent classés "meilleurs hits de l'été"



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% de ses festivaliers.