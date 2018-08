Le FMI exhorte Ryad à contenir les dépenses et la masse salariale

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde l'Arabie saoudite contre l'augmentation des dépenses publiques dans le sillage de la hausse des prix du pétrole et a exhorté le premier exportateur mondial de brut à contenir sa masse salariale.



Dans un rapport publié vendredi, le FMI a souligné qu'une augmentation des dépenses ne ferait qu'exposer le budget saoudien à une baisse inattendue des prix du pétrole.



Il souligne "l'importance de veiller à ce que les dépenses restent à un niveau adapté aux différentes évolutions des prix du pétrole" et d'éviter une politique budgétaire qui créerait une volatilité excessive de l'activité économique.



Les prix du pétrole ont fortement rebondi après la décision des principaux producteurs de réduire leur production à la fin de 2016.



Les producteurs ont décidé en juin dernier d'augmenter leur production.



Les revenus saoudiens ont bondi de 67% au deuxième trimestre 2018, en raison d'une forte hausse des revenus pétroliers. Mais les dépenses publiques ont augmenté de 34% au deuxième trimestre, selon les chiffres du gouvernement.



Le FMI a également exhorté le royaume à contenir la masse salariale du secteur public "étant donné qu'elle représente environ la moitié des dépenses publiques", et suggéré une réduction progressive de la main d'oeuvre.



Les autorités saoudiennes ont indiqué au FMI travailler à réformer la fonction publique avec l'aide de la Banque mondiale.