Le FIFM a toujours attiré des "talents de premier choix", souligne The Hollywood Reporter

Le Festival International du Film de Marrakech (FIFM) "a toujours attiré des talents de premier choix", avec des acteurs comme Jeremy Irons, Bill Murray, Viggo Mortensen et Robert De Niro, affirme le journal spécialisé américain The Hollywood Reporter.



Commentant la désignation de l'actrice écossaise Tilda Swinton comme présidente du Jury de la 18e édition du festival, prévue du 29 novembre au 7 décembre, le journal souligne que lauréate des Oscars succède à des talents de renom tels que James Gray, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Milos Forman qui ont par le passé présidé les jurys de l'événement marocain.



"Le Cinéma est un État qui ne connaît aucune frontière, et la perspective de rejoindre mes camarades du monde entier, pour découvrir et célébrer ensemble ce travail en provenance de tous les continents de notre planète, est un privilège et une joie pour lesquels je suis sincèrement reconnaissante et que j'attends avec une grande impatience", a déclaré l’actrice, soulignant que sa désignation est un "honneur" pour elle, selon la publication.



Actrice prolifique, Tilda Swinton a tourné dans plus de 70 films de cinéma, et a reçu en 2008 le Bafta Award (British Academy of Film and Television Arts) et l’Oscar de la Meilleure Actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Michael Clayton de Tony Gilroy. Elle a, par ailleurs, produit ou coproduit plusieurs films et documentaires depuis 2005.



Le jury de l’édition précédente, présidé par James Gray et qui comprenait Dakota Johnson et le lauréat de la Palme d’Or Laurent Cantet, avait décerné le premier prix à Joy, du réalisateur autrichien Sudabeh Mortezai, qui a également remporté le plus grand honneur du BFI Film Festival de Londres, rappelle le Hollywood Reporter.