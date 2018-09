Le Drian déterminé à doubler les effectifs des écoles françaises à l'étranger

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a affiché mardi sa détermination à doubler d'ici 2022 les effectifs des établissements scolaires français à l'étranger, qui comptent actuellement plus de 350.000 élèves.



"Il nous faut trouver les conditions d'un développement plus ambitieux" et le président Emmanuel Macron "m'a demandé de doubler" les effectifs, a dit M. Le Drian lors d'une visite au lycée Louis Massignon à Abou Dhabi, qui a coïncidé avec la rentrée scolaire de l'établissement.



"Il faut que j'en trouve les moyens et les compétences, et nous sommes en train de travailler pour répondre à la formidable demande de français et de France", a ajouté M. Le Drian en précisant qu'il collaborait sur le sujet avec le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.



"Mes conclusions ne sont pas tout à fait achevées" et un projet sera proposé "avant la fin de cette année", a-t-il déclaré, indiquant que l'autre objectif est de "consolider le modèle des lycées français", notamment économique, "pour résorber la situation de fragilité" actuelle.



"Vecteur d'influence" et de "rayonnement" de la France dans le monde selon M. Le Drian, le réseau d'enseignement français à l'étranger rassemble, pour l'année 2018-2019, 497 établissements scolaires implantés dans 137 pays, qui scolarisent plus de 350.000 élèves, dont 60% sont étrangers et 40% sont français.



A Abou Dhabi, M. Le Drian a longuement visité le lycée Louis Massignon, auquel sont inscrits 1.770 enfants et adolescents d'une trentaine de nationalités. "Bon courage, bon travail et bons résultats à la fin de l'année", a lancé le ministre à des jeunes élèves de classe de Seconde.



Avec six établissements à Abou Dhabi et à Dubaï, le réseau aux Emirats arabes unis scolarise aujourd'hui près de 10.000 élèves. En termes d'effectifs, c'est le sixième plus grand réseau de lycées français à l'étranger après le Liban, le Maroc, l'Espagne,les Etats-Unis et la Tunisie.