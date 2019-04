Le Drian: avec la démission de bouteflika, "C'est une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne"

"Le Président Bouteflika a annoncé sa démission. C'est une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne.', c'est ainsi que le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le DRIAN a réagi dans la soirée de mardi au départ d'Abdelaziz Bouteflika.



"Le peuple algérien a montré ces dernières semaines, par une mobilisation continue, digne et pacifique, qu’il était déterminé à faire entendre sa voix", a-t-il poursuivi.



"Nous sommes confiants dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité", a ajouté le ministre Le Drian.



Au pouvoir depuis 20 ans en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, cible d'une contestation populaire inédite depuis plus d'un mois et défié par l'armée, a démissionné mardi soir.