Le Drian: "Nous apportons tout notre soutien à l'engagement du Maroc en Afrique"

"Nous apportons tout notre soutien à l'engagement du Maroc en Afrique", a déclaré le chef de la diplomatique française, lors d'une conférence conjointe avec son homologue Nasser Bourita (toujours en cours), à l'issue d'un entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux directeurs des deux départements respectifs français et marocain.



Le ministre français a également salué le retour en force du Maroc au sein de l'Union africaine.



Indiquant avoir évoqué avec M. Bourita la situation régionale, en Algérie et en Libye, M. Le Drian a en outre mis l'accent sur "les positions extrêmement proches" entre Paris et Rabat sur les dossiers multilatéraux, notamment sur les crises, pour "faire aboutir des solutions de paix".