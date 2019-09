Le Danemark renforce sa contribution à quatre missions militaires à l'étranger

Le Danemark a annoncé vendredi son intention de contribuer à quatre opérations militaires à l'étranger, notamment au Sahel et dans la coalition internationale anti-djihadiste contre le groupe dit "Etat islamique" en Syrie et en Irak.



L’annonce a été faite par la Première ministre Mette Frederiksen, lors d’une conférence de presse, en présence du ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod et de la ministre de la Défense, Trine Bramsen.



Les contributions militaires du pays nordique ne sont pas destinées aux opérations de combat, a indiqué Mme Bramsen.



"Aucune des quatre contributions ne doit être impliquée dans un combat direct. Ce sont des contributions qui soutiennent les efforts en cours en matière de transport, de soutien médical et de renseignement", a-t-elle précisé.



Pour sa part, Mme Frederiksen a évoqué une possible contribution à la force navale dans le détroit contesté d'Hormuz.



"Nous étudions la possibilité de joindre une contribution de la marine danoise à une force commune avec un bataillon européen", a-t-elle souligné, ajoutant que le Danemark discute "avec plusieurs pays européens de la manière dont un tel effort peut être organisé".



Le Danemark ajoutera également environ 700 soldats, une frégate et quatre avions de combat aux forces de l'OTAN, a ajouté la ministre de la Défense.



En outre, il enverra une frégate pour soutenir un porte-avions américain dans l’Atlantique Nord et la Méditerranée à partir du début de l’année prochaine, a-t-elle noté. Membre de l'OTAN, le Danemark s'était engagé plus tôt à porter ses dépenses militaires à 1,5% de son produit intérieur brut en 2023, contre 1,35% prévu cette année.