Le Conseil européen des oulémas marocains organise deux séminaires à Stockholm et Francfort sur "le rôle de l’imam dans la promotion des valeurs communes"

Ces deux séminaires ont connu la participation de près de 200 imams venus du Danemark, de Suède, de la Norvège et d’Allemagne, indique un communiqué du CEOM.



Ils s’inscrivent dans le cadre des efforts du CEOM en vue d’offrir aux imams et morchidates les outils nécessaires à la bonne transmission de leur message dans le contexte européen, souligne la même source.



S’exprimant lors de ces rencontres, le président du CEOM, Taher Tujgani, a insisté sur l’importance, pour les imams, de prêcher un discours qui constitue une passerelle vers les autres, dans une optique d’ouverture, de connaissance mutuelle et de promotion de la tolérance.



De son côté, El Bakali El Khammar, membre du CEOM, a mis en avant les valeurs promues par le Coran, lequel établit des principes à dimension universelle par excellence, tels que la Justice et la fraternité.



Le président du Centre Maghareb de Rabat, Mustapha El Mourabit, a, quant à lui, axé son intervention sur la dimension éthique du rôle de l’imam, appelant les imams à s’inspirer des valeurs de l’Islam tolérant et des valeurs du juste milieu.



La place des valeurs communes dans un monde en perpétuel changement, a été, par ailleurs, au cœur de l’intervention d’Abdelkarim Berramdane, chercheur au sein du CEOM, qui a mis en évidence les principales difficultés que doivent surmonter les imams en prenant appui sur les valeurs universelles de l’Islam.



Au programme de ces deux séminaires, figuraient plusieurs ateliers de travail, articulés autour de quatre axes majeurs : "Comment les musulmans peuvent-ils donner une dimension universelle aux valeurs islamiques ?", "Quels moyens pour garantir la réussite de l’imam dans la promotion des valeurs communes dans des pays marqués par une grande diversité culturelle ?", "Quid de l’articulation du culturel et du religieux dans le vécu des musulmans en Europe ?" et "Quid des différences de conceptualisation de certaines valeurs communes ?".



A rappeler que la conférence d’ouverture du séminaire de Stockholm s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Suède, Mme Amina Bouayach, qui a mis en exergue l’expérience marocaine pionnière dans le domaine de la gestion de la chose religieuse.