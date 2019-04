Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi sur la Libye

Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir mercredi d'urgence et à huis clos sur la Libye, où des combats se déroulent au sud de la capitale, ont annoncé mardi des diplomates.



L'émissaire de l'ONU pour la Libye Ghassan Salamé expliquera devant le Conseil sa décision de reporter une conférence nationale qui devait se tenir sous l'égide de l'ONU, selon cette même source. Depuis jeudi, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés.