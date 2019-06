Le Conseil de sécurité de l’ONU proroge pour un an l’embargo sur les armes en Libye

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé, lundi, pour une nouvelle période d’un an l’embargo sur les armes en Libye. Les Quinze ont adopté à l’unanimité la résolution 2473 (2019) par laquelle ils prorogent les autorisations permettant aux États de faire inspecter en haute mer, les navires à destination ou en provenance de la Libye, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel connexe.



Les sept délégations, qui ont pris la parole, se sont félicitées de l’adoption unanime de la résolution. Pour le Royaume-Uni et la France, la prolongation de cet embargo est indispensable compte tenu de la violence armée qui perdure sur le terrain.



Le Royaume-Uni, porte-plume de la résolution, a rappelé à tous les États leurs obligations au titre de l’embargo et averti que toute arme qui entre en Libye mine les perspectives du cessez-le-feu et sape celles d’une solution politique. Le représentant britannique a en outre estimé qu’un dialogue politique sous l’égide des Nations Unies est le seul moyen de sortir la Libye de la crise.