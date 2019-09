Le Conseil de la Ligue arabe se félicite des efforts entrepris par le Roi Mohammed VI pour la protection d'Al-Qods

Dans une résolution sanctionnant les travaux de la 152è session du Conseil de la Ligue des Etats Arabes, les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué "les efforts déployés par Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, pour la protection d'Al Qods et ses lieux saints et le soutien à la résistance du peuple palestinien".



Le Maroc était représenté à cette réunion par une délégation conduite par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Mounia Boucetta, et composée notamment de l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Tazi.



La secrétaire d'Etat avait affirmé dans une précédente allocution que la cause palestinienne demeure "au coeur du conflit au Moyen-Orient et aucune paix globale et durable ne peut être imaginée sans un règlement de cette question".



Cette cause, a-t-elle dit, jouit de la pleine sollicitude du Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, qui ne cesse d'entreprendre les efforts en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 et avec Al Qods-Est comme capitale, sur la base des résolutions internationales afférentes et de l'initiative de paix arabe et selon la solution à deux Etats, retenue par la communauté internationale pour mettre fin au conflit palestino-israélien.



La Secrétaire d'Etat a, par ailleurs, appelé à s'attacher aux éléments communs qui renforcent la cohésion interarabe dans le sillage des tensions qui sévissent dans la région.



"Dans le cadre des liens historiques profonds, des relations de solidarité permanente et du partenariat stratégique renouvelé le liant à ses frères de tout le monde arabe, le Royaume du Maroc réitère son appel à s'attacher aux éléments communs qui renforcent la cohésion interarabe dans le sillage des tensions qui sévissent dans certains de nos pays", avait soutenu Mme Boucetta.