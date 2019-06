Le Comité des Représentants permanents de l'UA tient à Addis-Abeba sa 38 session ordinaire avec la participation du Maroc

Le Comité des Représentants permanents de l’Union africaine (COREP) a entamé, lundi à Addis-Abeba, les travaux de sa 38è session ordinaire avec la participation du Maroc.



L’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA, Mohammed Arrouchi, préside la délégation marocaine à cette session qui débattra plusieurs points liés à la nouvelle structure de la Commission de l’UA, ses différentes ramifications et leurs implications financières, ainsi que la situation des partenariats.



Cette session se penchera également sur l’examen du rapport sur la supervision et la coordination générales des questions administratives, budgétaires et financières, les questions d’audit, ainsi que les propositions relatives aux thèmes des années 2020 et 2021.



Le COREP devra en outre préparer l'ordre du jour de la première réunion de coordination à mi-parcours du Conseil exécutif de l’UA et les Communautés économiques régionales (CER), prévue les 4 et 5 juillet prochain à Niamey, au Niger à la veille du Sommet extraordinaire de l’UA.



«Votre session se tient à un moment intense de la réforme institutionnelle de notre Union. Voici, en effet venu le moment où votre Comité débattra la nouvelle structure de la Commission, ses différentes ramifications ainsi que leurs implications financières. L’exercice n’est pas aisé. Il s’agit de l’effort exigeant d’adaptation ingénieuse et méthodique de nos institutions et de nos moyens aux ambitions de la mise en œuvre graduelle des prescrits de l’Agenda 2063 et de son plan décennal», a souligné le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat à l’ouverture de cette session.



M. Faki Mahamat a, d’autre part, assuré le COREP de la continuelle coopération et disponibilité de la Commission de l’UA pour assurer la pleine réussite du tout premier Sommet de coordination prévu à Niamey le 08 juillet prochain.



Niamey verra aussi le lancement historique de la ZLECAF lors du Sommet extraordinaire du 07 juillet, a rappelé le président de la Commission, appelant à «réunir le maximum de ratification de l’accord aux fins de bâtir cette ZLECAF sur de solides fonts baptismaux».



Cette session sera également l’occasion de faire le point sur la situation des partenariats. «L’objectif demeure la mise en œuvre des orientations de la Conférence qui mettent en avant les principes de l’appropriation de nos programmes et de leur complémentarité», a noté M. Faki Mahamat.



Sur un autre registre, le Président de la Commission a indiqué que le choix en matière de financement des opérations de maintien de la paix a fait des progrès, relevant qu’à ce jour «nous avons enregistré des contributions de l’ordre de 115 millions de dollars ce qui permet d’espérer qu’l’horizon 2021, nous aurons atteint le noble objectif».