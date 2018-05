Le Club Africain remporte la coupe de Tunisie de football

Il s'agit de la quatrième finale de suite du club de la capitale qui a conservé ainsi son trophée remporté la saison dernière aux dépens de l'US Ben Guerdane, et clôturé en apothéose une saison qui l'a vu également décrocher une place en Ligue des champions, quelques jours avant d'attaquer le tour préliminaire de la coupe arabe, en Arabie Saoudite.



Dans des déclarations à la presse, Kamel Kolsi, entraîneur du Club Africain a affirmé qu’il s’agit d’une victoire méritée qui vient conclure en beauté une longue saison de travail.



Selon lui, l'équipe a bien négocié cette finale après avoir bien étudié les points forts et points faibles de l'Etoile du Sahel et opté pour le pressing haut puisque les joueurs étoilés se sont repliés en défense.



Il a précisé que la tache a été plus aisée en seconde période, car les étoilés ont accusé le coup physiquement, ce qui a facilité le jeu offensif du club et lui a permis d'inscrire 4 buts.



"Je crois que terminer la saison à la deuxième place du championnat et remporter la coupe de Tunisie sont le plus beau cadeau que l'on peut offrir au public clubiste qui a soutenu son équipe tout au long de la saison", s’est-il réjoui.



De son côté, Marouène Hammoudia, président du comité directeur du Club Africain a indiqué que "Nous avons pris les rênes du club dans des conditions difficiles et notre principale mission était de sauver la situation administrative du club".



"Ensuite nous nous sommes concentrés sur le volet technique en faisant appel à l'entraîneur français Bertrand Marchand avant d'être remplacé par Kamel Kolsi qui a confirmé nos bons choix grâce aux résultats enregistrés en fin de saison", a-t-il fait savoir.