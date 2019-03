Le Chili abritera la COP25 du 2 au 13 décembre 2019

La ministre chilienne de l'Environnement, Carolina Schmidt, a confirmé, jeudi, que son pays accueillera la 25e Conférence de l'ONU sur les changements climatiques (COP25) du 2 au 13 décembre prochain, a annoncé son département dans un communiqué.



"Il s'agit d'un défi historique pour l'action climatique mondiale et ce sommet sera le plus grand événement international organisé par le Chili depuis la Coupe du monde de 1962", a déclaré la ministre chilienne, ajoutant que la Convention-cadre des Nations Unies (CCNUCC) a confirmé dans la journée les dates auxquelles se tiendra la prochaine Conférence des parties (COP) à Santiago du Chili.



La COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre 2019 et la période de pré-COP se tiendra du 26 novembre au 1er décembre prochains, a précisé le ministère dans ce communiqué.



"Le Chili remplit 7 des 9 conditions de vulnérabilité au changement climatique et nous en sommes tous responsables. Il s’agit d’un défi historique pour l’action mondiale contre le changement climatique et constituera le plus grand événement international organisé par le Chili depuis la Coupe du monde de 1962. C’est une étape importante pour notre pays et réaffirme notre engagement envers la planète", a déclaré Mme Schmidt.



Ce conclave mondial réunira des représentants de plus de 195 pays, alors que le Chili s'attend à l'arrivée de plus de 20.000 participants.



"En tant que pays, un réel développement économique et social n'est possible que si l'environnement est pris en compte. Atténuer le changement climatique et s'y adapter est essentiel pour parvenir au développement intégral et durable que nous souhaitons", a ajouté la ministre chilienne.



Mi-décembre dernier, le président chilien Sebastián Piñera avait annoncé que le Chili organisera la COP25 en janvier 2020.



L'organisation de la COP25 au Chili a été concrétisée par les États réunis à la COP24 à Katowice en Pologne suite à la décision du Brésil de ne pas organiser cet événement en raison de "restrictions budgétaires".



Pour sa part, la "Pré-Cop", la réunion ministérielle préparatoire qui se tient quelques semaines avant, sera organisée par le Costa Rica.



Les Conférences des Nations unies sur les changements climatiques découlent d'un processus initié par l'ONU en 1992 à la suite du Sommet de Rio pour faire face au changement climatique.



Prévues par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, les conférences prennent la forme d'une suite de Conférences des parties (ou COP pour Conference of the Parties) organisées chaque année depuis 1995. Le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris ont été négociés pendant ces conférences.