Le Chef du gouvernement marocain dimanche en Chine pour participer au Sommet Chine-Afrique

Le Chef du gouvernement marocain M. Saad-Eddine El Othmani entame dimanche une visite en République populaire de Chine pour participer au 3è Sommet Chine-Afrique qui se tiendra à Pékin, indique, samedi, un communiqué du Département du Chef du gouvernement.



M. El Othmani participera aux activités qui seront organisées en marge de ce Sommet notamment la 6è conférence des entrepreneurs chinois et africains, ajoute le communiqué. Le Chef du Gouvernement aura également à cette occasion des entretiens avec nombre de responsables et investisseurs chinois.



M. El Othmani préside la délégation marocaine à ce sommet qui comprend des ministres et responsables de divers secteurs.