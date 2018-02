Le Centre d'études Abraham Zagouri sur le droit hébraïque au Maroc lance officiellement ses activités à Essaouira

Les travaux de ce séminaire ont été axés sur plusieurs thématiques destinées à examiner et à mettre en valeur la mémoire coutumière et institutionnelle du droit hébraïque au Maroc, outre une présentation des missions, objectifs et enjeux scientifique et culturel du lancement de cette structure inédite de recherche.



Intervenant à cette occasion, M. André Azoulay, Conseiller du Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira Mogador, a fait savoir que le lancement du Centre d’études et de recherches Abraham Zagouri sur le droit hébraïque au Maroc vient conforter encore une fois, la place de la ville d’Essaouira "en tant qu’espace de tous les possibles, toutes les modernités mais aussi, de résistance à l’amnésie".



Cette initiative inédite, a-t-il poursuivi, vienne couronner cet engagement sans faille et cette détermination renouvelée qui sont les nôtres, "à résister à l’amnésie, à la régression, à la fracture et au déni", notant que "c’est ce parcours qui est le notre depuis des décennies au Maroc en général, et à Essaouira en particulier".



Et de poursuivre que "ce Centre vient en son temps en ce sens qu’on est en train d’approcher un seuil dans notre pays et dans notre société de prise de conscience, qui n’est pas seulement celle qui se fait par le haut, par les élites, par les décideurs, et par l’exécutif mais aussi, chez le plus grand nombre des compatriotes, de la partie juive de l’identité marocaine".



De son côté, M. Abdellah Ouzitane, président- fondateur dudit Centre s’est arrêté sur l’actualité qui depuis des décennies, offre l’image d’un monde arabe sombrant dans la violence et l’isolement, avec le jihadisme qui vient compliquer davantage la donne, notant qu’à Essaouira, "nous tenterons d’offrir une autre histoire, celle faite de tolérance, de partage, d’un Maroc pluriel très loin des manœuvres politiques et politiciennes ou encore des calculs géopolitiques".



Et de faire observer que le projet de ce Centre reflète aujourd’hui ce particularisme d’exception dont se réjouit le Maroc, celui d’une terre de coexistence, et de convergence des trois religions monothéistes, rappelant que les valeurs d’espoir, de paix, de tolérance, d’ouverture et de partage qui "nous unissent, feront du lancement de ce Centre une occasion de plus pour les réaffirmer".



M. Ouzitane a fait savoir aussi qu’à travers ce projet, et en dépit de son aspect technique et scientifique, "on tient à ce qu’il questionne de nombreux champs de la philosophie religieuse et ou autres, ainsi que les valeurs humaines et humanistes".



De son côté, le professeur Miloud Loukili, professeur universitaire, a mis l’accent sur l’importance de ce Centre en tant que projet de société et projet civilisationnel qui devra permettre à deux systèmes juridiques : le droit musulman et le droit hébraïque, de se rencontrer dans un espace unique qui est le Maroc, relevant que c’est une fierté pour la ville d’Essaouira, haut lieu de brassage des cultures, du dialogue interreligieux et des civilisations, d’abriter cette structure de recherches.



Ce Centre est une contribution "modeste" mais "durable" pour nous approprier tous ce patrimoine qui est commun à nous tous Marocains, que nous soyons musulmans ou juifs, a-t-il dit, relevant que "le droit hébraïque appartient à tout le peuple marocain".



Il a, dans ce sens, fait part de la conviction de tous les porteurs de ce projet à se mobiliser, dans le but de tordre le coup à l’oubli et à l’amnésie, et de s’approprier cette partie de notre patrimoine national. "C’est à partir de cette terre de l’Islam, et en ce moment de troubles et de tentatives de repli sur soi-même, qu’un rayon de soleil tente d’illuminer depuis Essaouira, le monde et de convaincre les femmes et les hommes que la meilleure façon de vivre ensemble, c’est d’aller vers l’autre et de l’accepter tel qu’il est", a-t-il dit.



Pour sa part, El Habib Eddaqqaq, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Agdal à Rabat, a relevé que le Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque est "l’image de cette tolérance qui caractérise le Maroc, Roi et peuple", notant que cette structure de recherches va, sans aucun doute, contribuer à la revalorisation de la mémoire coutumière et institutionnelle du droit hébraïque au Maroc.