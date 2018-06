Le Canada et la France créent un conseil conjoint de Défense

Ce "Conseil de défense conjoint ministériel sera convoqué d'ici la fin de l'année 2018" et permettra de mieux coordonner les actions des armées canadiennes et françaises, a déclaré à l'AFP ce haut responsable canadien.



Cette annonce intervient à l'occasion de la visite à Ottawa du président français Emmanuel Macron, venu se coordonner avec le Premier ministre Justin Trudeau en amont du sommet du G7 qui se tient vendredi et samedi au Québec.



Intitulé officiellement "Conseil franco-canadien de coopération en matière de défense", cette structure doit permettre aux armées des deux pays de conduire davantage d'opérations conjointes, a précisé cette source.



Il est notamment "envisagé" de mener à terme des opérations de maintien de la paix franco-canadiennes sous les auspices des Nations-Unies, a-t-on précisé.



En outre, Paris et Ottawa "s'engagent à mettre en place un Conseil des ministres franco-canadien, autour du président de la République française et du Premier ministre du Canada", selon une déclaration transmise à l'AFP.



Ce Conseil des ministres se réunira "au minimum" tous les deux ans "pour faire un bilan de cette coopération renforcée et développer des actions conjointes", a ajouté le haut responsable canadien.



La France mène déjà de tels Conseils des ministres binationaux avec l'Allemagne et le Québec.