Le Canada annonce une aide de 19,5 millions de dollars pour la Syrie et et le Liban

Le gouvernement canadien a annoncé, mercredi, un financement de 19,5 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires en Syrie et au Liban et ce, à l'occasion de la deuxième conférence "Soutenir l’avenir de la Syrie et de la région", qui a eu lieu les 24 et 25 avril à Bruxelles, en Belgique.



Cette nouvelle contribution du Canada va aider à répondre aux besoins fondamentaux des personnes touchées par la crise en Syrie et au Liban, notamment en leur fournissant des services complets de santé, d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’hygiène et de protection, a précisé le gouvernement d’Ottawa.



Cette aide répond également aux droits et aux besoins particuliers des femmes et des filles touchées par la crise, car elle leur fournit des services spéciaux de protection et de santé reproductive.



Les sommes annoncées par le Canada font partie de l’enveloppe de financement annoncée le 8 février 2016 par le Premier ministre Justin Trudeau dans le cadre de la réponse du gouvernement d'Ottawa aux crises en Irak et en Syrie et à leurs effets sur la Jordanie et le Liban.



Le Canada avait engagé 1,6 milliard de dollars sur trois ans, dont 840 millions de dollars en aide humanitaire.