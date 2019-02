Le Caire : début des travaux de la 103e session du CES arabe au niveau ministériel

A l'ordre du jour de cette réunion, figure l'examen de plusieurs questions économiques et sociales, notamment celles relatives au suivi de la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 102ème session du Conseil économique et social arabe, les activités du secrétariat du Conseil ainsi que la préparation du dossier économique et social relatif au prochain Sommet ordinaire de la Ligue arabe, prévu à la fin du mois courant à Tunis.



Le suivi de la mise en œuvre des résolutions du 4e Sommet arabe de développement économique et social, tenu le 20 janvier à Beyrouth, les décisions du 4e Sommet arabo-africain, tenu en 2016 en Guinée équatoriale, la mise en œuvre de la Déclaration de Riyad sanctionnant les travaux du 4è Sommet Monde Arabe-Amérique Latine (2015) et les préparatifs du prochain Sommet Monde Arabe-Amérique Latine sont d'autres points à étudier lors de cette session.



Les participants auront, en outre, à débattre du dossier de la Grande zone arabe de libre échange (GAFTA), des développements de l'union douanière arabe, du dossier des investissements dans le monde arabe, de la mise en œuvre de la Stratégie arabe du développement agricole durable (2005-2025), du Plan-cadre exécutif de la deuxième phase du Programme arabe d'urgence pour la sécurité alimentaire (2017-2021) et de l'activation de la coopération internationale arabe dans les domaines sociaux et de développement.



Il s’agit également de d’étudier des rapports du Conseil économique et social arabe relatifs à la 31ème session du Conseil des ministres arabes du transport tenue à Alexandrie et à la 30ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes chargés des affaires environnementales, outre l’examen de la date et du lieu de la 104e session du Conseil économique et social.



Le Maroc est représenté lors de cette réunion par une délégation conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.