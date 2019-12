Le CNDH Maroc et l'institut danois DIGNITY renforcent leur coopération en matière de monitoring médical

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Institut danois contre la torture DIGNITY ont signé récemment un protocole d'entente concernant la mise en place d’une coopération technique en matière de monitoring des aspects liés à la santé dans les lieux de privation de liberté.



Signé par la présidente du CNDH Amina Bouayach et le directeur, médecin chef à l’Institut danois contre la torture Jens Simon Modvig, ce protocole porte sur le renforcement des capacités des membres du mécanisme national de prévention de la torture du Maroc (MNP), du personnel d’appui à ce mécanisme, des experts et des médecins dans les aspects liés à la santé dans les lieux de privation de liberté, ainsi que sur la documentation médicale de la torture, a indiqué dimanche le CNDH dans un communiqué.



Ainsi, conformément à ce protocole, les deux parties s’engagent à mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités à travers l’organisation d’ateliers et l’élaboration des outils et des guides en matière de monitoring médical.



Membre du mécanisme national de prévention de la torture danois, Dignity offre son appui en matière de renforcement des capacités aux mécanismes de monitoring indépendants à travers le monde. Les actions internationales de DIGNITY s’effectuent par le biais de partenariats avec la société civile et les institutions étatiques.



Conformément à la loi 76-15 relative à la réorganisation du CNDH, le mandat du MNP est assuré par le CNDH. Opérationnel depuis l’Assemblée générale du Conseil tenue le 21 septembre 2019, le MNP a notamment pour missions de visiter les lieux de privation de liberté afin de surveiller les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté, conclut le communiqué.