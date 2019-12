Le CJD-Maroc renforce son partenariat avec plusieurs acteurs dans différents domaines

Le Conseil des Jeunes Dirigeants d'entreprises (CJD-Maroc) vient de conclure quatre conventions de partenariat avec des acteurs dans différents domaines et ce, en marge d'une table ronde, organisée récemment à Marrakech, sous le thème "Doing Business, entre textes et contexte".



La première convention, signée avec l'Association de l'Enfance Handicapée (AEH), concerne les modalités de partenariat entre les deux parties et les actions à mettre en place pour la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



La deuxième convention, conclue avec la Fondation Handi Maghreb, porte sur la collaboration qui s'inscrit dans un processus ambitieux pour influencer les sphères de décision, l'opinion publique, en général, et les entreprises, en particulier, avec des messages significatifs s'articulant autour de l'accessibilité et de l'autonomie, et participer ainsi à l'élaboration des solutions novatrices qui mènent à un mouvement total des personnes en situation de handicap.



Quant à la troisième, signée avec la Fondation Marocaine de l'Etudiant, elle vise à mettre en place un programme de tutorat de jeunes brillants issus de milieux démunis pour faciliter leur réussite scolaire et professionnelle et leur donner ainsi la chance de bénéficier de l'ascenseur social.



La quatrième convention liant le Conseil à Trail Maroc a pour objectif d’organiser des actions et des événements afin d'influencer les sphères de décision, l'opinion publique en général et les entreprises en particulier, avec des messages significatifs s'articulant autour du sport et de la protection de l'environnement.



Les deux parties ont ainsi convenu de coordonner leurs actions en vue d'organiser "le Trail de l'Entrepreneur" vers la fin de 2020.



La signature de ces conventions s’est déroulée en marge d'une table ronde sur le Doing Business, qui a constitué un espace d'échange et de débat autour d'une thématique d'actualité intéressant les entreprises et en particulier les PME et les TPE.



A travers cette rencontre, le CJD a souhaité faire profiter l'auditoire du retour d'expériences et d'expertises dont bénéficient les anciens présidents de ce mouvement et de sonder leur vision stratégique et leur regard d'expert vis-à-vis des problématiques économiques complexes et influentes auxquelles l'économie nationale fait face.



Pour mettre le point sur le classement Doing Business des économies en termes de climat des affaires et les dix domaines sur lesquels se base l'enquête de la Banque Mondiale, le CJD a ainsi réuni un panel de ses anciens présidents pour débattre et apporter tous les éléments d'éclaircissement nécessaires à ce sujet ainsi que leur regard d'expert sur la problématique de généralisation des retombées de la croissance économique.



A rappeler que le Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprises est une association dynamique représentant les Jeunes Dirigeants du monde et ayant pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat et d'accompagner les jeunes dirigeants dans la concrétisation de leurs projets en leur offrant tous les outils nécessaires d'accompagnement et de formation.



Créé en 2001 au Maroc, le CJD-Maroc a pour ambition de porter la voix des dirigeants d'entreprises qui oeuvrent au quotidien pour une économie plus humaine, plus responsable pour l'émergence de comportements plus respectueux pour les générations futures.



Le CJD est une communauté vivante de femmes et d'hommes qui s'engagent pour défendre les valeurs et les intérêts communs et à se former au métier du "dirigeant entrepreneur".