Le Brexit "conduira inévitablement à des frictions" commerciales, prévient l'UE

Le Brexit "conduira inévitablement à des frictions" commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni, étant données les "lignes rouges" tracées par le gouvernement britannique, met en garde le Conseil européen dans un projet de directives de négociations vu par l'AFP.



L'UE "doit tenir compte des positions répétées du Royaume-Uni, qui limitent la portée" de la future relation commerciale et "le fait d'être en dehors de l'union douanière et du marché unique entraînera inévitablement des frictions", est-il écrit dans ce texte, qui doit être publié dans la journée.